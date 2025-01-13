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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, RTA Lab Biyolojik Ürünler İlaç ve Mak. San. Ticaret AŞ paylarına 13 Şubat'a kadar kredili işlem yasağı getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTA Lab Biyolojik Ürünler İlaç ve Mak. San. Ticaret AŞ paylarına 13 Şubat'a kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTALB.E payları 14/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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