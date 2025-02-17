Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY.E) paylarına 17 Mart 2025'e kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildiğini duyurdu.
Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.
Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ paylarına 17 Mart 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PEKGY.E payları 18/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.