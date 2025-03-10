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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Pera Yatırım Holding AŞ paylarına 10 Nisan 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı getirildi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Pera Yatırım Holding AŞ paylarına 10 Nisan 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamda, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PEHOL.E payları 11/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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