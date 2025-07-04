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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında ESCAR paylarına 6 Ağustos 2025’e kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 6 Ağustos 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ESCAR.E payları 07/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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