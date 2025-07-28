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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Ensari Deri Gıda paylarına 28 Ağustos 2025’e kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ paylarına 28 Ağustos 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ENSRI.E payları 29/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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