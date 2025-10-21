Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 21 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi hakkında açıklama yapıldı.



Buna göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) payları 22/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.