Borsa İstanbul'dan devre kesici sisteminde değişiklik: 1 Eylül'de devreye girecek

Borsa İstanbul'un Pay Bazında Devre Kesici Sistemi, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) ve açığa satış işlemlerinde yaptığı düzenleme 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Açığa satışta yukarı adım kuralı yeniden belirlendi

Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar uygulanan yukarı adım kuralı için esas alınan BIST 100 Endeksi’ndeki düşüş sınırı yeniden düzenlendi. Buna göre, daha önce yüzde 3 olarak uygulanan eşik seviye yüzde 2’ye düşürüldü.

EBDKS artık tek aşamalı olarak devreye girecek

Mevcut sistemde, BIST 100 Endeksi’nin önceki günün kapanışına göre gün içinde yüzde 5 düşmesi durumunda birinci, yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde ise ikinci aşama olarak devreye giren EBDKS uygulaması değiştirildi. Bloomberg HT'nin aktardığına göre yeni düzenlemeyle birlikte sistem tek aşamalı hale getirilerek, endeksin yüzde 6 veya daha fazla değer kaybetmesi durumunda EBDKS’nin devreye girmesi kararlaştırıldı.

İşlem durdurma süreleri azaltıldı

EBDKS kapsamında emir girişlerine ve işlemlere ara verilen sürelerde de değişikliğe gidildi. Pay Piyasası’nda ".E", ".F1", ".F2", ".S1", ".G" özellik kodlu işlem sıralarında geçerli olan 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya indirildi. ".V", ".C", ".F", ".R", ".BE", ".AOF" özellik kodlu işlem sıraları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanan 30 dakikalık durdurma süresi ise 20 dakikaya düşürüldü.

Kapanış öncesi devre kesici süresi yeniden düzenlendi

Pay Piyasası’nda EBDKS’nin sürekli işlem seansının sona ermesinden önceki 60 dakika içerisinde devreye girmesi halinde işlemlerin durdurulup kapanış seansı ile yeniden başlatılması uygulamasında da değişiklik yapıldı. Bu süre 60 dakikadan 30 dakikaya çekilerek 17.30’dan itibaren uygulanacak.

Vadeli piyasalarda yeni seans saati belirlendi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda EBDKS’nin 17.30’dan sonra devreye girmesi halinde, pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler IOP_SUREKLI_MZYD seansı ile saat 18.08’de yeniden başlatılacak.

Emir toplama süresi 10 dakika olacak

Pay Piyasası’nda pay bazında devre kesici uygulaması sonrasında emir toplama süresi, sürekli işlem yöntemi ile işlem gören tüm paylar için 10 dakika olarak uygulanacak.

Yeni prosedürler borsa internet sitesinde yayımlanacak

Son değişikliklerin yer aldığı Pay Piyasası Prosedürü ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü’ne Borsa İstanbul’un kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.