Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Derlüks Yatırım Holding, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret, Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret ve Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret olmak üzere dört hissenin paylarına 7 Mayıs 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RUZYE) ve Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) için yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETILR.E, RUZYE.E ve SKTAS.E payları 08/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DERHL.E paylarında 08/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.