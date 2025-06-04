Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii, İhlas Haber Ajansı, Uşak Seramik Sanayi ve Yeşil Yapı Endüstrisi olmak üzere dört hissenin paylarına 3 Temmuz 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E, IHAAS.E, USAK.E ve YYAPI.E payları 04/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.