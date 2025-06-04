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Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Burçelik, İhlas Haber Ajansı, Uşak Seramik ve Yeşil Yapı paylarına 3 Temmuz 2025'e kadar kredili işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii, İhlas Haber Ajansı, Uşak Seramik Sanayi ve Yeşil Yapı Endüstrisi olmak üzere dört hissenin paylarına 3 Temmuz 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E, IHAAS.E, USAK.E ve YYAPI.E payları 04/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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