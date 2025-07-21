Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. olmak üzere dört hissenin paylarına 21 Ağustos 2025 tarihine kadar işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PEKGY.E, TEKTU.E, DAGI.E ve GEREL.E payları 22/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.