Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Mmc Sanayi ve Ticaret, Çan2 Termik, Destek Finans Faktoring ve Tera Yatırım Teknoloji Holding paylarına kredili işlem ve açığa satış yasağı getirdi.

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Mmc Sanayi ve Ticaret, Çan2 Termik, Destek Finans Faktoring ve Tera Yatırım Teknoloji Holding olmak üzere dört hissenin paylarına 12 Eylül 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E, DSTKF.E ve TEHOL.E payları 15/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Ayrıca Mmc Sanayi ve Ticaret MMCAS.E payları da payları 15/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

