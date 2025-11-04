Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Borlease Otomotiv, Kiler Holding, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Lydia Yeşil Enerji Kaynakları olmak üzere dört hissenin paylarına 4 Aralık 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BORLS.E, KLRHO.E, LYDYE.E ve PRDGS.E payları 05/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.