  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Borlease Otomotiv, Kiler Holding, Pardus Girişim Sermayesi ve Lydia Yeşil Enerji hisselerine 4 Aralık 2025’e kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Borlease Otomotiv, Kiler Holding, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Lydia Yeşil Enerji Kaynakları olmak üzere dört hissenin paylarına 4 Aralık 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BORLS.E, KLRHO.E, LYDYE.E ve PRDGS.E payları 05/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Borsa günü yüzde 1'in üzerinde düşüşle tamamladı
Borsa günü yüzde 1'in üzerinde düşüşle tamamladı
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
SPK Başkanı Gönül: Halka arzlar biraz daha hızlanarak devam edecek
SPK BAŞKANI GÖNÜL:
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı