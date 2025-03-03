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Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili satış yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı kapsamında Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BULGS), Esenboğa Elektrik Üretim (ESEN), GÜR-SEL Turizm Taşımacılık (GRSEL) ve Vişne Madencilik (VSNMD) hisselerine 3 Nisan'a kadar kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili satış yasağı
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Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Esenboğa Elektrik Üretim AŞ, GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret olmak üzere dört hissenin paylarına 3 Nisan kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN), GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) payları 04/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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