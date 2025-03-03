Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili satış yasağı
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı kapsamında Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BULGS), Esenboğa Elektrik Üretim (ESEN), GÜR-SEL Turizm Taşımacılık (GRSEL) ve Vişne Madencilik (VSNMD) hisselerine 3 Nisan'a kadar kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.
Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.
Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Esenboğa Elektrik Üretim AŞ, GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret olmak üzere dört hissenin paylarına 3 Nisan kredili işlem yasağı geldi.
Açıklamada, "Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN), GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) payları 04/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.