Borsa İstanbul’dan endekslerde fiili dolaşım oranı güncellendi
Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarını güncelleyerek çok sayıda şirket için yeni oranları duyurdu. 17 Haziran 2026’dan itibaren geçerli olacak değişiklikle, başta Kiler Holding, Lila Kâğıt ve Ziraat GYO olmak üzere birçok hissede endeks ağırlıklarını etkileyebilecek yeni fiili dolaşım oranları belirlendi.
Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, yeni fiili dolaşım oranları 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Açıklanan listeye göre çok sayıda şirketin endekslerde esas alınan fiili dolaşım oranları yeniden belirlendi. Değişiklik kapsamında Kiler Holding’in fiili dolaşım oranı yüzde 9’a, Lila Kağıt’in oranı yüzde 17’ye, Gezinomi Seyahat’in oranı yüzde 45’e ve Ziraat GYO’nun oranı yüzde 3’e çekildi.
Listede ayrıca CW Enerji yüzde 27, Ülker Bisküvi yüzde 44, Margün Enerji yüzde 13 ve Ahlatçı Doğalgaz yüzde 15 fiili dolaşım oranıyla güncellenen şirketler arasında yer aldı.
Söz konusu değişiklikler, Borsa İstanbul endekslerinde ağırlık hesaplamaları ile endeks bazlı yatırım araçlarının portföy dağılımlarını doğrudan etkileyebilecek teknik düzenlemeler arasında bulunuyor.
KAP açıklamasında endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri şöyle: