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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama ve Seyitler Kimya Sanayi olmak üzere olmak üzere iki hissenin paylarına bir ay süreyle açığa kredili işlem yasağı geldi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında kapsamında Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama ve Seyitler Kimya Sanayi olmak üzere olmak üzere 7 Kasım tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOBUR.E ve SEYKM.E payları 08/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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