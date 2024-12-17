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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca, Yayla Enerji ve Selçuk Gıda'nın paylarına 17 Ocak 2025'e kadar kredili işlem yasağı getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. ile Selçuk Gıda Endustri İhracat İthalat A.Ş.'nin paylarına 17 Ocak tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, Yayla Enerji için, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAYLA.E paylarında 18/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Gıda için ise KAP'taki açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SELGD.E payları 18/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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