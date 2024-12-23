Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarına 23 Ocak 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) için BİST’in yaptığı açıklama, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUKYO.E payları 24/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) için BİST’in yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEGYO.E payları 24/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir."