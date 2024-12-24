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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. ve Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. ve Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarına 24 Ocak tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DCTTR.E ve SANFM.E payları 25/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri yer aldı.

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