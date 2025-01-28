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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla Ray Sigorta ve Tureks Turizm paylarına 27 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) Ray Sigorta AŞ ve Tureks Turizm Taşımacılık AŞ paylarına 27 Şubat tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RAYSG.E ve TUREX.E payları 29/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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