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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla 6 Mart 2025 tarihine kadar Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Derlüks Yatırım Holding paylarına kredili işlem yasağı getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamanıda, Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Derlüks Yatırım Holding AŞ paylarına 6 Mart tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BVSAN.E ve DERHL.E payları 07/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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