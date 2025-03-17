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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Makina Takım Endüstrisi (MAKTK) ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN) hisselerine 17 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Makina Takım Endüstrisi AŞ ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ paylarına 17 Nisan tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MAKTK.E ve OSMEN.E payları 18/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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