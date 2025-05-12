  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Loras Holding ve Pardus Girişim Sermayesi paylarına 12 Haziran 2025’e kadar kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Loras Holding A.Ş. ve Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarına 12 Haziranı 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Loras Holding için yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LRSHO.E paylarında 13/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı için yapılan bildirimde de, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PRDGS.E payları 13/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell...24 hisse için toplam 73 hedef fiyat açıklandı! Bim, Migros, Pegasus, Şişecam, Halkbank, Turkcell...Ekonomi

 

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 10 hisse taban 20 hisse tavan yaptıBorsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 10 hisse taban 20 hisse tavan yaptıEkonomi

 

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da güçlü yükseliş!
Borsa İstanbul'da güçlü yükseliş!
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı
Borsa haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı
Takas süresinin kısalmasıyla borsada yeni bir dönem başlayabilir!
Takas süresinin kısalmasıyla borsada yeni bir dönem başlayabilir!