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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda Kiler Holding (KLRHO) ve Pergamon Status Dış Ticaret (PSDTC) paylarına 20 Haziran 2025'e kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Kiler Holding ve Pergamon Status Dış Ticaret paylarına 20 Haziran 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamalarda, KLRHO.E ve PSDTC.E payları 21/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi.

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