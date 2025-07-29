Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; TGS Dış Ticaret AŞ ve Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ paylarına 29 Ağustos 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada TGS Dış Ticaret için, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TGSAS.E payları 30/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denilirken, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ için ise, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EGEPO.E payları 30/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.