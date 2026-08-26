Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Gıpta Kırtasiye ile Tera Yatırım paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GIPTA.E ve TEHOL.E payları 27/08/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.