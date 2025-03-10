Borsa İstanbul'dan iki kuruma işlem yasağı

Borsa İstanbul, Osmanlı Döviz Altın Yetkili Müessese AŞ ile Özbey Kıymetli Madenler Ticaret AŞ’nin işlem yapma yetkilerini geçici olarak kaldırdı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu kararın Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği kapsamında alındığı belirtildi.

Borsa İstanbul, ilgili kıymetli madenler aracı kuruluşlarının yeniden faaliyete geçmesi durumunda kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan tam açıklama ise şu şekilde:

"Borsamız tarafından Osmanlı Döviz Altın Yetkili Müessese A.Ş. ile Özbey Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.'nin işlem yapma yetkilerinin Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği kapsamında geçici olarak kaldırılmasına karar verilmiş olup anılan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsamızda yeniden faaliyete geçmeleri halinde ayrıca duyuru yapılacaktır."