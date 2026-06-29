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Borsa İstanbul'dan iki önemli karar!

Borsa İstanbul KAP'a yapılan açıklamada, açığa satış yasağının kaldırıldığı ve emir/işlem oranının yeniden düzenlendiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki önemli karar!
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Borsa İstanbul, iki önemli kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, 2 Mart 2026 tarihinden itibaren uygulanan açığa satış yasağı kaldırıldı.

Açıklamada ayrıca, pay piyasasında emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 1'e 5 olarak uygulanacağı bildirildi.

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