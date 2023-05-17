Borsa İstanbul'dan pozitif başlangıç

Borsa İstanbul, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, ilk iki işlem gününde volatil bir seyir sürdürürken; yeni güne sakin başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, haftanın üçünçü işlem gününe yüzde 0,35 oranında yükselişle 4605 puandan başlarken; bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 0,94 artışla 4228 puanda hareket etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İkinci tura kadar 7 işlem günü kalırken; uzmanlar bu süreçte yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı yatırımcıları uyardı ve panik satışlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.