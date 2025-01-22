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SPK ve Borsa İstanbul'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı

SPK ve Borsa İstanbul tarafından telefon dolandırıcılığına ilişkin duyurular yapıldı.

Haber Merkezi
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SPK ve Borsa İstanbul'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul, dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirildi.

Duyurularda, son günlerde kendisini SPK ve Borsa İstanbul'un yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya bu kuruluşların yöneticilerinin veya personelinin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.

Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan her iki duyuruda da "Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler" ifadelerine yer verildi.

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