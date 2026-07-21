Borsa İstanbul'dan üç hisse için tedbir kararı

Tedbir kararının 21 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açığa satış ve kredili işlemlere kapatıldı

Borsa İstanbul A.Ş., BIST 100 endeksinin 20 Temmuz'da yüzde 0,6 yükselişle 14 bin 70 puana çıktığı günde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında üç hisseye işlem kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Buna göre, Destek Finans Faktoring (DSTKC), Özatada Denizcilik Sanayi ve Ticaret (OZATD) ile Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret (SUNTK) payları, 21 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden 20 Ağustos 2026 tarihli işlemlerin sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.