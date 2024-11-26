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Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İhlas Holding, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Etiler Gıda'nın paylarına 26 Aralık'a kadar açığa kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; İhlas Holding, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret olmak üzere üç hissenin paylarına 26 Aralık tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

KAP'ta İhlas için, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHLAS.E paylarında 27/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Etiler Gıda için ise, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVGYO.E ve ETILR.E payları 27/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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