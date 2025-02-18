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Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca, 18 Mart'a kadar Doğan Burda Dergi Yayıncılık, Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi ve Hedef Holding hisselerine kredili işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi ve Hedef Holding olmak üzere üç hissenin paylarına 18 Mart tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DMSAS.E, DOBUR.E ve HEDEF.E payları 19/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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