Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Hedef Holding A.Ş., Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. ve Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarına1 Ağustos 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamalarda, Hedef Holding ve Ufuk Yatarım için, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HEDEF.E ve UFUK.E payları 02/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denilirken, Ulusoy Elektrik için de, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULUSE.E paylarında 02/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.