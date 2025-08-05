Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret AŞ paylarına 5 Eylül 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI) ve Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında söz konusu hisselerin 05/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi.