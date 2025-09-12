Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul, Escar Filo Kiralama Hiz. A.Ş. (ESCAR), Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) ve Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. (SAMAT) paylarının açığa satış ve kredili işlemlere kapatıldığını duyurdu.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre ESCAR, POLTK ve SAMAT payları 14/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Borsa İstanbul tarafından KAP'ta yayımlanan açıklamada " Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ESCAR.E, POLTK.E ve SAMAT.E payları 15/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir." ifadelerine yer verildi.