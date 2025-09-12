Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre ESCAR, POLTK ve SAMAT payları 14/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul tarafından KAP'ta yayımlanan açıklamada " Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ESCAR.E, POLTK.E ve SAMAT.E payları 15/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir." ifadelerine yer verildi.