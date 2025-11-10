  1. Ekonomim
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Trend GYO, Adese GYO ve EMEK Elektrik hisselerine 10 Aralık 2025’e kadar kredili işlem yasağı getirildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Trend Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Adese Gayrimenkul Yatırım ve EMEK Elektrik Endüstrisi paylarına 10 Aralık 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, Trend Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı için, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TDGYO.E payları 11/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denilirken Adese Gayrimenkul Yatırım ve EMEK Elektrik Endüstrisi için de, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADESE.E ve EMKEL.E payları 11/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

