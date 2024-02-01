Borsa İstanbul'dan yeni rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün gün içi zirvesini yenilerken, haftanın dördüncü işlem gününde de rekor tazelemeye devam ediyor. İntegral Yatırım bugün paylaştığı notunda; "Endekste 8500 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın hareket ettiği endekste 8500 seviyesi direnç olarak çalışmaya devam ederse endekste ilk aşamada 8400 seviyelerine doğru kar satışları görülebilir. Buna karşın 8500 seviyesi üzerinde oluşabilecek bir kalıcılık, endeksteki risk iştahını destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8650 seviyesi ara direnç bölgesi olarak önemini koruyor" olarak belirtti.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,21 değer kazanarak 8514 puandan başlarken; sonrasında yükselişine devam etti ve tüm zamanların gün içi rekorunu 8610 puana taşıdı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,65 ve yüzde 1,67 yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8570 ve 8650 seviyeleri direnç, 8400 ve 8250 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 8496 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8577 puana taşımıştı.