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Borsa İstanbul'dan ZERGY hissesine bir ay süreyle işlem tedbiri

Borsa İstanbul, ZERGY paylarına 24 Temmuz 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem tedbiri getirdi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan ZERGY hissesine bir ay süreyle işlem tedbiri
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Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) paylarına yönelik yeni bir tedbir kararı aldı.

Karara göre ZERGY paylarında açığa satış ve kredili işlemler geçici süreyle yasaklandı.

Tedbir bir ay uygulanacak

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre tedbir, 26 Haziran 2026 seans başlangıcından 24 Temmuz 2026 seans sonuna kadar yürürlükte olacak.

Bu süre boyunca ZERGY payları açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, pay piyasasında aşırı fiyat hareketleri ve volatilitenin sınırlandırılması amacıyla uygulanan geçici tedbirlerden oluşuyor.

Genel açığa satış yasağı da sürüyor

Öte yandan, SPK'nın daha önce aldığı karar doğrultusunda BIST 50 endeksi kapsamındaki paylar dışında açığa satış işlemlerine yönelik genel yasak da devam ediyor.

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