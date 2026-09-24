Borsa İstanbul’un 3 devi için fiyat beklentisi açıklandı: Yatırımcılar dört gözle bekliyordu
Borsa İstanbul’da işlem gören 3 büyük şirketin hisseleri için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.
Borsa İstanbul, 21-24 Eylül 2026 haftasında dalgalı ancak toparlanma çabasının öne çıktığı bir seyir izledi. Haftanın ilk işlem gününe küresel belirsizlikler ve iç dinamiklerin etkisiyle satış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, gün içi sert dalgalanmalar yaşasa de toparlanarak günü 13.312 puan civarında artıyla tamamlamıştı.
Hafta ortasına doğru (24 Eylül) temkinli iyimserliğini koruyan piyasada, endeks 13.250-13.330 bandında dengelenme çabası gösterdi.
Analistler, küresel makroekonomik veriler ve TCMB'nin para politikası adımlarının takip edildiği bu süreçte, yatırımcıların risk iştahını korumaya çalıştığını ve sektörel bazda seçici hareketlerin ön plana çıktığını belirtiyor.
3 DEV HİSSE İÇİN ALIŞ FIRSATI GELDİ MU?
Borsada süreç bu şekilde işlerken önemli 3 şirketin hissesi için ise aracı kurumlar fiyat tahminlerini paylaştı. Konuya ilişkin Rota Borsa’da derlenen bilgiye göre söz konusu şirketler için fiyat tahminleri şöyle:
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Kuveyt Türk Yatırım
|31,00 TL
|Al
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|63,20 TL
|Endeks üstü getiri
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|HSBC
|375,00 TL
|Al
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