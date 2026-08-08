Borsa İstanbul'un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 13.376,01 puanı ve en yüksek 13.956,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,39 üzerinde 13.779,39 puandan tamamladı.

Borsanın artıda kapandığı haftada yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. Haftanın en fazla kazandıran hissesi Tekfen Holding olurken, CW Enerji ve Türk Altın İşletmeleri de çift haneli yükselişleriyle dikkat çekti.

Kaybettirenler tarafında ise Şekerbank ilk sırada yer aldı. Balsu Gıda ve Otokar'daki haftalık kayıplar da yüzde 10'u aştı.

Geçen haftanın en güçlü performansını Tekfen Holding (TKFEN) gösterdi. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 35,28 değer kazanarak Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisseler arasında ilk sıraya yerleşti.

Tekfen Holding yüzde 35'in üzerinde kazandırdı

Tekfen Holding'i CW Enerji (CWENE) izledi. CW Enerji hisseleri geçen hafta yüzde 24,12 yükseldi ve kazandıranlar sıralamasında ikinci oldu.

Haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi Türk Altın İşletmeleri (TRALT) oldu. Şirket hisseleri bir haftada yüzde 18,09 değer kazandı.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret (TRENJ) hisseleri haftalık bazda yüzde 14,24 yükselerek dördüncü sırada yer aldı.

Kazandıran ilk beşi ise Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt (GLRMK) tamamladı. Gülermak hisseleri geçen hafta yatırımcısına yüzde 13,44 kazandırdı.

Şekerbank haftanın en çok kaybettiren hissesi

Borsa İstanbul'da haftanın en sert düşüşü Şekerbank (SKBNK) hisselerinde görüldü. Şekerbank hisseleri geçen hafta yüzde 12,63 değer kaybederek kaybettirenler listesinin ilk sırasında yer aldı.

Şekerbank'ı Balsu Gıda (BALSU) takip etti. Şirket hisselerindeki haftalık kayıp yüzde 11,28 olarak gerçekleşti.

Kaybettirenler sıralamasının üçüncü sırasında Otokar (OTKAR) yer aldı. Otokar hisseleri geçen hafta yüzde 10,49 değer kaybetti.

Enerya Enerji (ENERY) hisselerindeki haftalık düşüş ise yüzde 9,34 oldu. Böylece şirket kaybettirenler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Ereğli Demir Çelik hisseleri ise haftalık bazda yüzde 9,07 değer kaybetti.