Borsa İstanbul'un S&P'ye tepkisi ne oldu?

Yurt içi piyasalar haftanın son işlem gününe, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmesiyle başladı. S&P, bu değerlendirmeyi takvim dışı olarak yaparken, yabancı yatırımcının ilgisi takip edilecek.

S&P sonrası Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 1,55 yükselişle 8071 puandan başladı. 8059 - 8090 bant aralığında işlem gören endeks, saat 10.13 itibarıyla yüzde 1,63 yükselişle 8078 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 2,96 primle 8605 puanda hareket etti. Sonrasında yükselişini hızlandıran endeks, kazançlı seyrini yüzde 4'ün üzerine kadar çıkardı. Bankacılık endeksi şu dakikalarda ise, yüzde 4,16 yükselişle 8715 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8100 ve 8200 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 7948 puandan tamamlamıştı.