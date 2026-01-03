Borsa İstanbul’un temettü devi göz kamaştırıyor! Lot başı 32,50 TL kar payı bekleniyor

Temettü yatırımcılarının yakından takip ettiği Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin (DOAS), Şubat ayında açıklanması beklenen 2025 dördüncü çeyrek bilançosunun ardından 2026 yılı temettü kararını duyurması bekleniyor.

Son beş yıldır yüksek temettü verimiyle öne çıkan şirket için iki aracı kurum nakit kar payı beklentilerini paylaştı. Piyasa kaynakları, DOAS’ın bu yıl da güçlü bir dağıtım politikası sürdürmesine yüksek olasılık verildiğini belirtiyor.

LOT BAŞI 32,50 TL TEMETTÜ BEKLENİYOR

rotaborsa.com'daki bilgiye göre 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde 5.052.113.000 TL net kâra ulaşan Doğuş Otomotiv’in, 2026 yılında da yine yüksek verimle temettü dağıtması bekleniyor.

Doğuş Oto için temettü tahmini yayınlayan ilk kurum Gedik Yatırım oldu. Gedik Yatırım, Doğuş Oto’nun 2025 yılında toplamda 8.895.000.000 TL net kâr edeceğini ve 2026 yılında hisse başına brüt yüzde 3250 oranına denk gelen 32,50 TL nakit temettü dağıtacağını tahmin etti.

Doğuş Otomotiv’in 2026 yılı temettü beklentisine dair tahmin açıklayan diğer kurum İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. İş Yatırım Doğuş Oto’nun 2026 yılında %145,91 dağıtma oranı ile toplam 6.675.000.000 TL nakit temettü dağıtmasını bekliyor. Kurum, DOAS’ın 2026 yılında toplam %16,14 temettü verimi ile hisse başına %3034,10 oranında 30,341 TL temettü vereceğini tahmin etti.