Borsa İstanbul'un yeni zirvesi 8013

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'un, 8000 puan üzerinde tutunma çabaları devam ediyor. Uzmanlar, 8000 puanın üzerinde kapanışların, endeksin yönü açısından önemli olacağını belirtiyor. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yurt içi piyasalar kapalı.

BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,27 değer kazanarak 7963 puana çıkarken; şu dakikalarda 8000 puan sınırında işlem görmeyi sürdürüyor. Tarihi zirvesini 8013 puana taşıyan endeks, saat 13.16 itibarıyla yüzde 0,61 primle 7990 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,71 ve yüzde 1,41 primle işlem görüyor. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 4'ün üzerine kadar yükselirken, endekse en büyük katkıyı finansal kiralama, faktoring endeksi sağladı.

En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Tüpraş, Astor Enerji, Koç Holding ve Türk Hava Yolları oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8200 seviyeleri direnç, 7900 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,92 değer kazancıyla 7941 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin CDS'i 24 ayın en düşüğünde

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin çok üzerinde faiz artışı ve küresel piyasalardaki risk iştahındaki yükselişin etkisiyle Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) gerileme sürüyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bugün 376 baz puana kadar gerileyerek, Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Küresel piyasalar pozitif

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar, piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.