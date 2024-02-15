Borsa kaldığı yerden devam ediyor

Borsa İstanbul'da yükseliş trendi devam ediyor. Dün günü primli tamamlayan borsa bugün de yukarı yönlü hareket ediyor.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,46 değer kazanarak 9113 puandan başlarken; 9112 - 9195 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.46 itibarıyla yüzde 1,32 kazançla 9190 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,69 ve yüzde 1,35 yükselişle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9200 ve 9300 seviyeleri direnç, 9100 ve 9000 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 9072 puandan tamamlamıştı.