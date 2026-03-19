  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa kısa güne düşüşle başladı
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 düşüşle 13.035,36 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ramazan Bayramı nedeniyle bugün yarım gün işlemlerin süreceği BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 79,78 puan ve yüzde 0,61 azalışla 13.035,36 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,98 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile kimya petrol plastik, en fazla gerileyen yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 12.900 ve 12.800 puan seviyeleri destek, 13.100 ve 13.200 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda negatif görünüm

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından negatif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. 

Yurt içinde bugün işlemler gün ortasında sonlanacak, yarın piyasalar kapalı olacak. 

Yurt içi erken kapanacak: Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve Fed sonrası negatif seyrediyorYurt içi erken kapanacak: Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve Fed sonrası negatif seyrediyorEkonomi
Sağlam bilanço fiyatı destekliyor yüksek çarpan riski haber ediyorSağlam bilanço fiyatı destekliyor yüksek çarpan riski haber ediyorEkonomi
Fed’den “bekle-gör” mesajı: Savaş gölgesinde faiz patikası belirsizFed’den “bekle-gör” mesajı: Savaş gölgesinde faiz patikası belirsizKüresel Ekonomi

 

 