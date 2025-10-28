  1. Ekonomim
Borsa kısa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.858,67 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 10.853,43 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,23 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.858,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,38 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri de destek konumunda izleniyor. 

Gözler Fed'de

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacak. Pay piyasasında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşecek.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. 

