Borsa kısa haftaya nasıl başladı?

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 116 puan ve yüzde 1,12 artarak 10.588 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,53 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor olurken, tek kaybettiren yüzde 3,38 ile orman kağıt basım oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 artışla 10.471,32 puandan tamamlamıştı.

Şimşek'in yatırımcı toplantıları takip edilecek

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürecek.

Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Şimşek'in Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.