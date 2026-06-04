Borsa kritik eşikte: Dr. Nuri Sevgen’den piyasa analizi ve yabancı yatırımcı değerlendirmesi

Borsa İstanbul'un dünü %1,65 değer kaybıyla 13.965 puandan kapattığını belirten Dr. Sevgen, bankacılık endeksindeki %1,83’lük kaybın ve yabancı menşeli bir kurumun yaklaşık 89 milyar TL'lik yoğun satışının piyasayı etkilediğini ifade etti. Teknik açıdan 13.950 puan seviyesinin, Ekim ayından bu yana gelen ana yükseliş trendinin tam sınırında yer aldığını vurgulayan Sevgen, endeksin bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarması durumunda yeniden yukarı dönme potansiyeli taşıdığını belirtti. Ancak bu kritik sınırın altına inilmesi halinde 13.500 seviyesinin yeniden bir hedef haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Yabancı yatırımcı çıkışının nedenleri ve carry trade riski

Yabancı yatırımcı ilgisinin 2020 yılından bu yana düşük seyrettiğini hatırlatan Dr. Sevgen, yabancı takas oranının geçmişteki %70'li seviyelerden %33-34 bandına kadar gerilediğini belirtti. Sevgen’e göre yabancı yatırımcının Türkiye’den uzaklaşmasının arkasında, swap kanallarındaki kısıtlamalar ve geçmişte yaşanan hukuki-teknik değişiklikler gibi yapısal sorunlar yer almaktadır. Özellikle carry trade yapan yatırımcılar için TL'nin değerli kalması ve kurun ani dalgalanma riski, beklenen faiz getirisini tehdit eden en büyük unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcıların çıkmak istediklerinde Londra piyasasında TL likiditesi bulmakta zorlanmaları ve geçmişte bu yüzden yaşanan büyük zararlar da Türkiye'ye girişleri engelleyen önemli bir etmen olarak değerlendirilmektedir.

Açığa satış yasağı ve piyasa likiditesi

Piyasadaki açığa satış yasağının hala devam etmesini eleştiren Dr. Sevgen, mevcut ortamın bu tür bir kısıtlamayı gerektirmediğini savundu. Açığa satışın aslında profesyonellerin uyguladığı bir yöntem olduğunu ve piyasaya likidite sağlayan arbitraj fonlarını çektiğini belirten Sevgen, bu mekanizmanın durdurulmasının piyasa sağlığı açısından olumsuz olduğunu ifade etti. Ödünç piyasasının çalışmasının ve risk yönetimi yapılabilmesinin önündeki bu engelin neden hala sürdürüldüğünü anlamakta zorlandığını dile getiren Sevgen, yasağın piyasayı canlandırmak yerine durdurduğunu belirtti.

Siyaset ve 'seçim ekonomisi' sinyalleri

İç siyasetteki gelişmelerin piyasalarda volatiliteyi artırdığını ifade eden Dr. Sevgen, 11 Haziran’daki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının geleceğe dair önemli bir sinyal olacağını vurguladı. Piyasada faiz artırımı beklentisi varken Merkez Bankası'nın bu adımı atmamasının veya bir faiz indirimi sinyali vermesinin, 'seçim ekonomisi' sürecinin ilk emaresi olarak okunabileceğini belirtti. Olası bir erken seçim senaryosunda harcamaların artacağı bir dönemin başlayabileceğine işaret eden Sevgen, Merkez Bankası'nın faiz konusundaki duruşunun sandığın ne kadar yakında olduğu konusunda bir fikir vereceğini de sözlerine ekledi.