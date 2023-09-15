Borsa kritik seviyenin altında kaldı

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, 10 işlem günü aralıksız 8000 puanın üzerinde kapanış yaptıktan sonra, haftayı kritik seviyenin altında tamamladı. Uzmanlar 8000 puan üzerinde kapanışların devam etmesinin borsanın yönü açısından önemli olduğunu belirtiyordu. 8000 puan hem psikolojik seviye hem de kuvvetli bir direnç olarak bulunuyordu.

Diğer taraftan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın COVID-19'un Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıklamasının etkileri de borsada izlendi. Analistlere göre ilk etki, ulaştırma endeksinde kendini gösterdi. Ulaştırma endeksi bugün günü yüzde 4,60 düşüşle tamamladı.

En çok yükselen şirketler arasında, Türk İlaç Serum ve Anatolia Tanı Biyoteknoloji Ürünleri tavan fiyata yükselirken, Oncosem onkolojik sistemler yüzde 9,98, RTA Laboratuarları yüzde 9,94 ve Seyitler Kimya yüzde 9,89 artışla işlem gördü.

Sağlık Bakanı Koca: COVID-19'un Eris varyantı Türkiye'de 9 kişide görüldü. Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme.

BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 1,93 kayıpla 7961 puanda hareket etti. Gün içerisinde kazancını yüzde 3'ün üzerine kadar taşıyan bankacılık endeksi ise günü yüzde 0,21 düşüşle tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyesi direnç, 7800 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsanın seyri açısından, önümüzdeki hafta perşembe günü yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı önemli olacak. Piyasa beklentisine baktığımız zaman 500 baz puanlık faiz artırımının öne çıktığı görülüyor.

"Piyasalar flashback yaptı"

Yusuf Kavak – Galata Menkul Araştırma Müdürü

Son günlerde yeni COVID varyantlarına dair bazı ülkelerden tedirgin edici haberler takip ediyorduk. Bu sabah itibariyle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışı temaslı 9 vatandaşımızda Eris varyantına rastlandığına dair açıklaması; piyasaların yakın geçmişe flashback yapmasına neden oldu. Bu kapsamda ilk akla gelen sektörler ‘sağlık hizmetleri’ ve ‘ulaştırma’ oldu. Sağlık hizmetleri sektöründeki şirketlerin hisseleri; olası yeni bir salgında bu şirketlerin gelirlerinde yaşanması muhtemel artışla pozitif yönde ayrışırken, ulaştırma sektöründeki şirketlerin hisseleri ise; salgına karşı uçuşların kısıtlanabileceği endişeleri ile negatif yönde etkilendi. Birçok sektör endeksinde de oynaklıklar oluşurken, şu sıralar endeksin ilk şoku atlatmaya başladığını görmekteyiz.

Endekste kritik iki seviye: 8100 ve 7950

Teknik olarak baktığımızda ise; 26 Mayıs'tan gelen yükselen kanalın kırılması sonrasında; son iki gündür bölgesinden geçen 9 ve 21 günlük kritik üssel hareketli ortalamalara (şuan için 9 günlük 8100 civarında, 21 günlük 7950) yakın fiyatlamalar görmekteyiz. Bu ortalamaların üzerinde kalıcılık pozitif olacağı gibi, ortalamaların altına yerleşmesi durumunda ise; teknik olarak görünüm negatife dönecektir.