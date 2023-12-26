Borsa kritik seviyenin altında pozitif

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün son haftaların en sert düşüşlerden birini gerçekleştirirken; işlem hacmi de oldukça düşük kaldı. Uzmanlar, teknik olarak 7300 altındaki kapanışların zayıf olduğunu belirtirken; 7300’ün üzerindeki hacimli kapanışları izlemenin ve sonrasında harekete geçmenin tercih edilebileceğini belirtti. Borsada iştahın azalmasında, rakip olarak nitelendirilen mevduat faizi tarafındaki artış, yüksek montanlı gerçekleşen halka arzlar ve yabancı yatırımcı tarafında son haftalarda artış olsa da henüz istenilen para girişinin olmaması etkili oluyor. Öte yandan, Noel tatili nedeniyle yabancı yatırımcının olmaması da etkili oluyor.

Dün Noel tatili nedeniyle kapalı olan yurtdışı piyasalarda ABD bugün işlem görmeye başlayacak. Avrupa piyasalarında ise tatiller devam ederken, veri akışları sakin.

Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini ifade eden analistler, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini aktardı.

Bankalar negatif ayrışıyor

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,53 değer kazancıyla 7303 puandan başlarken; 7202 - 7353 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 12.40 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 7293 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,89 kayıp ve yüzde 0,57 primle hareket ediyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 3,87 değer kaybıyla 7264 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7200 puan destek, 7400 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.